Агент Реброва спростував пропозицію від ЦСКА

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров не входив до сфери інтересів ЦСКА в кінці 2020 року.

Про це розповів Шандор Варга, менеджер Сергія Реброва.

"Ця інформація – повна нісенітниця. Я 25 років є його агентом і працюю над усіма його контрактами. Так що це хтось перебрав дозу, напевно. Він зараз втретє поспіль буде чемпіоном Угорщини, у Ференцвароша таке було востаннє майже 100 років тому.

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Тому він щасливий, у нього є чинний контракт, і жодних обговорень з іншим клубом у нас не було. Зі мною, в усякому разі, точно ніхто не зв'язувався. А інших посередників у нього немає і не було останні 25 років.

Хто взагалі міг сказати, що робота в ЦСКА завадить йому на батьківщині? Нехай назвуть цю людину. Таке могли сказати хіба що на зборах наркоманів", – розповів Варга.