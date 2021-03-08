Зінченко виділив проблему Манчестер Сіті

Манчестер Сіті потрібно навчитися робити камбеки.

Про це розповів захисник англійського клубу Олександр Зінченко після поразки від Манчестер Юнайтед.

"Все пішло зі старту матчу. Невдалий початок, пропустили на 1-й хвилині. Далі, я вважаю, ми грали краще, ніж МЮ, але не забили. У таких великих матчах треба реалізовувати шанси. МЮ одна з найкращих команд, вони організовані в обороні. Нам потрібно вчитися, як робити камбеки після того, як пропускаємо першими. Сіті звик забивати першим, а після цього грати простіше.

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А нам не вистачало вирішального пасу і вирішального удару. Ми все ще беремо участь у всіх турнірах і хочемо виграти їх всі. А така поразка має стати стимулом, адже попереду ще багато матчів", - сказав Зінченко.