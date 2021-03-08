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Цимбалюк - про свою травму: Все життя пролетіло перед очима

Сьогодні 15:09 710 0
Капітан Олімпіка вибув до кінця сезону
Цимбалюк - про свою травму: Все життя пролетіло перед очима
#Цимбалюк, #Олімпік

Джерело - ТК Футбол.

Капітан Олімпіка Євген Цимбалюк побоювався серйозних наслідків через травму, яка вивела хавбека з гри майже на 3.5 місяця.

Про це заявив сам футболіст.

"Перша думка була, що це травма ідентична тій, що отримав Едуардо в Арсеналі, років 10 тому. Ще тоді у свідомості відклалася та страшна травма. Я просто побачив, що у мене гомілкостоп в іншу сторону. І я думав, це перелом відкритий і все життя пролетіло перед очима.

Відео я переглянув тільки один раз: хотів зрозуміти, чому я не згрупувався, чому все так вийшло. Була звичайна боротьба, ігровий момент. Шиндер не винен, це звичайний ігровий момент. Може бути, втома далася взнаки, через це не встиг згрупуватися. Набряк ще болить іноді. А так, день-два і відразу в роботу, щоб не втрачати час. Зі мною все добре. Я повернуся тільки сильнішим", - сказав Цимбалюк.

У матчі 16-го туру УПЛ капітан Олімпіка Євген Цимбалюк отримав страшну травму в зіткненні з нападником Миная Антоном Шиндером.

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