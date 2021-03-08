Шевчук: Якби не було VAR, гол Олімпіка потрібно зараховувати

У матчі 17-го туру УПЛ з Шахтарем не варто було скасовувати гол Олімпіка.

Про це заявив колишній захисник збірної України В'ячеслав Шевчук.

"Дві години переглядав цей момент. Коли детально подивитися... Ми знаємо, що не можна стикатися з воротарем. Я побачив, що Снурніцин при подачі два дрібних кроки зробив - це блокування.

Як на мене, гол потрібно зараховувати. VAR показав, що було блокування. Якби не було VAR, гол потрібно зараховувати", - сказав Шевчук.