Джерело - Чемпіон.
У матчі 17-го туру УПЛ київське Динамо переграло Минай.
Голи: 1:0 - 52 Сидорчук, 2:0 - 56 Де Пена, 3:0 - 90 Родрігес (пен)
Динамо: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена (Міккель Дуелунн 73), Віталій Миколенко (Сідклей 82), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Буяльський (Олександр Андрієвський 82), Олександр Сирота, Артем Бєсєдін, Томаш Кендзьора (Жерсон Родрігес 64)
ФК Минай: Андрій Попович, Репо Малепе, Артем Мілевський (Антон Шиндер 60), Данило Книш, Василь Пиняшко (Михайло Кополовець 71), Рустам Ахмедзаде (Денис Кожанов 55), Олексій Хахльов, Міслав Матіч (Шеммі Маємбе 60), Олексій Ковтун, Максим Лопирьонок (Данило Карась 55), Олександр Сніжко
Попередження: Міслав Матіч 3, Максим Лопирьонок 19, Артем Мілевський 25
Вилучення: Репо Малепе 54
Нереалізований пенальті: Артем Бєсєдін 89 (воротар)
Нагадаємо, Шахтар виплатив Десні 150 тис євро за нічию з Динамо.