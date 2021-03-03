Ліон здолав Ренн, Ніцца переграла Нім. Результати матчів 28 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 28-му турі французької Ліги 1 відбулися 5 матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
27 тур, 28 лютого
Брест - Діжон 3:1 (3:1)
Голи: 1:0 - 17 Хонорат, 2:0 - 27 Муньє, 2:1 - 29 Ассале, 3:1 - 40 Кардона
Ліон - Ренн 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 74 Ауар
Мец - Анже 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 44 Фулгіні
Ніцца - Нім 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 4 Гуірі, 1:1 - 50 Ландр, 2:1 - 75 Моріс
Сент-Етьєн - Ланс 2:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 20 Сотока, 0:2 - 24 Каімуендо, 1:2 - 40 Мукуді, 1:3 - 90+2 Кошта, 2:3 - 90+4 Бунда (пен)
Нагадаємо, ПСЖ знищив Діжон у 27 турі Ліги 1.