Переможець протистояння визначився у серії пенальті

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному матчі Кубку України СК Дніпро-1 у серії пенальті програв Олександрії.

Кубок України

1/4 фіналу, 3 березня

СК Дніпро-1 - Олександрія 1:1 (1:1, 0:0, 0:0) (пен 3:4)

Голи: 0:1 - 62 Третьяков, 1:1 - 79 Булеца

Дніпро-1: Сарнавський, Адамюк (Тейлор 75), Дуглас, Логінов, Дубінчак, Назаренко (Вагнер 75), Піхальонок, Ігнатенко (Когут 69), Ді Франко (Хобленко 98), Чуже (Булеца 69), Довбик.

Олександрія: Паньків, Пашаєв, Бабогло, Бондаренко, Вантух (Стецьків 119), Банада, Лучкевич (Мірошниченко 81), Гречишкін, Третьяков (Калюжний 88), Шастал, Сітало.

Попередження: Ді Франко (17), Адамюк (74), Піхальонок (116) - Гречишкін (47, 75), Сітало (90+2)

Вилучення: Гречишкін (75)

Раніше, Динамо у серії пенальті переграло Колос в 1/4 фіналу Кубку України.