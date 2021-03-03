Тухель: Я вчився грати в футбол по записах матчів Динамо

Наставник Челсі Томас Тухель на початку своєї тренерської діяльності переглядав матчі Парми та Динамо.

Про це заявив сам фахівець.

"Безсумнівно, пристрасть до цієї роботи мені передав батько, який теж працював тренером. Він навчив мене багатьом речам, коли я був ще дитиною. Він був моїм наставником. Крім того, в Штутгарті мене навчили, що успіх залежить не тільки від таланту і пристрасті, а й від уваги до деталей і бажання.

Коли я був футболістом, багато почерпнув від Ральфа Рангніка. Він показував відео з матчів Парми і київського Динамо, ми вчилися грати в футбол з цих записів. Це один з моментів, що вплинули на мою кар'єру. Підхід цих команд був по-справжньому революційним", - зазначив Тухель.