Ювентус викупив півзахисника Шальке

Угода розрахована до 2025 року

Ювентус уклав повноцінний контракт з півзахисником Шальке Уестоном Маккенні, який півроку виступав за туринський клуб на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт 22-річного футболіста збірної США з Ювентусом розрахований до 30 червня 2025 року. Туринський клуб викупив трансфер Маккенна за € 18,5 млн. Шальке також може отримати ще € 6,5 млн в якості бонусів за спортивні досягнення хавбека.

У нинішньому сезоні Маккенна взяв участь в 21 матчі італійської Серії А, забив чотири голи і віддав дві результативні передачі. З 2017 роки півзахисник викликається в національну команду США. За збірну Маккенна провів 21 матч і забив шість голів.

Нагадаємо, Верона відібрала очки у Ювентуса у Серії А.