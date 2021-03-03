Скрипник: Радіємо, що пройшли далі

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#Скрипник, #Зоря, #Верес

Джерело - ТК Футбол.

Після матчу з Шахтарем гравцям Зорі було складно грати проти Вереса (2:1) у Кубку України.

Про це заявив наставник луганської команди Віктор Скрипник.

"Досягли перемоги, виконали завдання. Очікували, що буде важко після тих емоцій, які були в минулому турі УПЛ з Шахтарем. Радіємо, що пройшли далі, тому що в Кубку тільки один переможець йде з поля. Не хочу сказати, що ми хотіли виграти малою кров'ю, але ті, хто грає менше, ті теж представляють Зорю і хочуть перемагати.

Спокійної гри ми не чекали, все було на нервах. А завтра вже готуємося до УПЛ, де ми не хочемо зменшувати оберти.

Другий поспіль гол Іванісені? Він завжди приходить на стандарти, але шкода, що не завжди виходить забити так часто, як хотілося би.

Важко через два дні на третій грати", - сказав Скрипник.

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