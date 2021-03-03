Бойко та Караваєв вийдуть стартовому складі Динамо на матч з Колосом

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні о 17:00 відбудеться матч 1/4 фіналу Кубка України між Динамо та Колосом.
Відомі стартові склади команд.
Відзначимо появу в основі воротаря Дениса Бойка. В іншому у Мірчі Луческу близький до основного склад.
Динамо: Бойко, Миколенко, Забарний, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Де Пена, Циганков, Бєсєдін
Запасні: Бущан, Кендзьора, Тимчик, Сідклей, Лєднєв, Андрієвський, Родрігеш, Дуелунд, Супряга
Актуально: Динамо - Колос: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубку України. LIVE
Колос: Волинець, Золотов, Гавриш (к), Петров, Чорноморець, Богданов, Задоя, Данфа, Антюх, Д.Костишин, Лисенко.
Запасні: Кучеренко, Новак, Зозуля, Ром, Нгамба, Мілько, Ільїн, Оріховський, Салабай. Тренер: Руслан Костишин.