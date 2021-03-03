Алекс Тейшейра може знайти новий клуб

Колишній півзахисник Шахтаря та Цзянсу Сунін Алекс Тейшейра отримав новий варіант продовження кар'єри.

Про це повідомляє gremistas.net.

Греміо запросив інформацію щодо Алекса Тейшейри та серйозно роздумує над підписанням бразильця.

Наставник команди Ренато Порталуппі заявив, що клуб шукає гравців, які вміють забивати голи, а Тейшейру розглядають як потенційного бомбардира. Втім, переговори між Греміо та півзахисником ще не ведуться.

Нагадаємо, Тейшейра виступав за "гірників" у 2010-2016 роках, провів 222 матчі, в яких відзначився 89 голами та 25 асистами. Останнім клубом Алекса був Цзянсу Сунін, з яким він розірвав контракт в січні 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Шахтар хоче повернути Тейшейру.