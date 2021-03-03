Черкащина припинила виступи у Другій лізі

Черкащина не дограє до кінця сезон 2020/21 Другої ліги України.

Про це йдеться в листі клубу до ПФЛ.

"Інформуємо Вас, що ОПФК Черкащина протягом грудня 2020 року – січня-лютого 2021 року здійснював різноманітні організаційно-правові заходи з метою продовження участі команди Черкащина у другому колі Чемпіонату України з футболу сезону 2020/2021 серед професіональних команд другої Ліги. Ми навіть звернулися до голови облдержадміністрації та голови обласної ради. Але проблеми вирішити так і не вдалося.

Тому повідомляємо що команда ОПФК Черкащина не зможе приймати участь у другому колі Чемпіонату України з футболу серед професіональних команд другої ліги сезону 2020/2021. До листа додаються копії звернень до голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради", - повідомив генеральний директор клубу Юрій Колеснік.