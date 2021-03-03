Іванісеня: Залишилося виграти дві гри - і Зоря у фіналі

Український півзахисник Зорі Дмитро Іванісеня поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Вереса.

Про це розповів сам футболіст.

"З відновлення сезону ми виграли три гри поспіль в УПЛ. Я б не сказав, що у нас є щось в пріоритеті — чемпіонат або Кубок. У Кубку залишилося виграти дві гри — і ти у фіналі, і в чемпіонаті потрібно весь час перемагати. Тому скажу, що це два рівносильних турніри для нас.

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Ми дивилися, розбирали гру суперника. Видно, що команда фізично сильна, багато бореться, і я думаю, що буде важкий бій", — вважає Іванісеня.