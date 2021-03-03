Маркевич: Динамо потрібно зосередитися на чемпіонаті України і Лізі Європи

Динамо потрібно обрати пріоритети у сезоні.

Про це розповів колишній наставник збірної України Мирон Маркевич.

"Так, як Колос грав з Рухом - не знаю, чи нав'яжуть вони боротьбу Динамо. Незрозуміло, що це був за футбол у їхньому виконанні. Якщо вони хочуть на щось претендувати, то так грати не можна.

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Думаю, що для Динамо зараз в пріоритеті чемпіонат України і Ліга Європи. Кубок України - заради престижу, але це не основний турнір для киян. Динамо потрібно зосередитися на чемпіонаті України і Лізі Європи - мені так здається", - сказав Маркевич.