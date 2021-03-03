16-річна Олександра Меркушина - у ТОП-15

Джерело - Чемпіон.

На юніорському чемпіонаті світу з біатлону-2021 відбулася жіноча гонка переслідування.

Збірну України представляло чотири українські біатлоністки - Олександра Меркушина, Аліна Велігорська, Олена Городна та Ганна Скрипко.

Найкращий результат серед українок показала Олександра Меркушина, яка із чотирма промахами прийшла 15-ю.

Юніорський чемпіонат світу

Обертілліах, Австрія

Гонка переслідування

Дівчата, 03 березня

1. Лєна Репінц (0+0+1+1) 21:20,8 2. Мартіна Трабуккі (0+0+0+1) +14,9 3. Лінда Цінгерле (2+1+0+2) +26,0 ... 15. Олександра Меркушина (1+2+1+0) +1:56,0 25. Олена Городна (1+0+1+1) +3:11,7 39. Аліна Велігорська (1+0+2+1) +4:16,3 55. Ганна Скрипко (2+0+1+1) +6:36,0

Раніше, Городна прийшла 19-ю в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті світу з біатлону.