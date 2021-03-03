Джерело - Чемпіон.
На юніорському чемпіонаті світу з біатлону-2021 відбулася жіноча гонка переслідування.
Збірну України представляло чотири українські біатлоністки - Олександра Меркушина, Аліна Велігорська, Олена Городна та Ганна Скрипко.
Найкращий результат серед українок показала Олександра Меркушина, яка із чотирма промахами прийшла 15-ю.
Юніорський чемпіонат світу
Обертілліах, Австрія
Гонка переслідування
Дівчата, 03 березня
1. Лєна Репінц (0+0+1+1) 21:20,8
2. Мартіна Трабуккі (0+0+0+1) +14,9
3. Лінда Цінгерле (2+1+0+2) +26,0
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15. Олександра Меркушина (1+2+1+0) +1:56,0
25. Олена Городна (1+0+1+1) +3:11,7
39. Аліна Велігорська (1+0+2+1) +4:16,3
55. Ганна Скрипко (2+0+1+1) +6:36,0
Раніше, Городна прийшла 19-ю в індивідуальній гонці на юніорському чемпіонаті світу з біатлону.