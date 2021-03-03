Джерело - Чемпіон.
На 59 році життя помер російський коментатор Юрій Розанов.
Про це повідомив коментатор Михайло Моссаковський.
"Помер Юрій Розанов. За 15 хвилин ефір. Не знаю, як працювати", — написав Моссаковський.
Коментатору Юрію Розанова напередодні смерті стало погано. Дружина викликала йому лікарів через укладення дихання. Крім того, він довго і важко хворів на онкологію - легені. Співробітники швидкої рекомендували йому спостерігатися у лікарів.
Відзначимо, що Розанов з вересня 2012 по квітень 2014 року працював в Україні на телеканалах Футбол та ТРК Україна.