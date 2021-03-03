Визначилось місце матчу Рух - Десна﻿

Команди зіграють у Львові

Джерело - Чемпіон.

Гра 17-го туру УПЛ між Рухом та Десною відбудеться 8 березня у Львові.

Про це повідомляє пресслужба чернігівського клубу.

Матч відбудеться на стадіоні Скіф, де Рух грав матчі у Першій лізі. Початок гри о 14:00 за київським часом.

Проведення матч на Арені Львів неможливе через підготовку стадіону до матчів збірної України проти Фінляндії та Казахстану (28 і 31 березня відповідно).

Раніше, УПЛ перенесла матч Рух - Десна.

Нагадаємо, Рух на останніх секундах переміг Колос у 16 турі УПЛ.