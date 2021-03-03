Григорчук пояснив виконання пенальті воротарем у Суперкубку Білорусі

Головний тренер Шахтаря Солігорськ Роман Григорчук оцінив перемоги над БАТЕ у Суперкубку Білорусі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ми дуже задоволені. Я подивився, як люди відреагували на нашу перемогу і завоювання Суперкубка. Було видно, що для багатьох це важливо. Щодо самої гри, якщо будуть питання, я відповім, а поки просто позитив – ми радіємо цій події. Однак ми розуміємо, що це лише Суперкубок, а у нас ще багато завдань і цілей – йдемо далі.

Пенальті Гутора – це рішення не моє, а хлопців. Ми знали, що він здатен виконувати. Скажу, що хлопці ухвалили рішення у важливий момент, і воно себе виправдало. А взагалі все красиво вийшло – така родзинка сьогоднішнього вечора", – відзначив Григорчук.