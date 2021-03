Португальський форвард Ювентуса Кріштіану Роналду забиває щонайменше 20 голів у 12 сезонах поспіль.

Про це повідомляє Opta у twitter.

Роналду відзначився у матчі Серії А проти Спеції (3:0).

Завдяки цьому голу, португалець став першим футболістом, який забив понад 20 голів у кожному з останніх 12 сезонів в ТОП-5 європейських ліг, де Роналду також грав за Манчестер Юнайтед та Реал.

У нинішньому чемпіонаті Італії на рахунку 36-річного Роналду 20 м'ячів і 2 результативні передачі. Загалом у сезоні – 27 голів та 3 результативні передачі.

