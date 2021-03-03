Захисник Агробізнеса: Спробуємо створити чудо у матчі проти Шахтаря

Захисник Агробізнеса з Волочиська Ігор Курило вказав на очікування від матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Шахтаря.

Про це розповів сам футболіст.

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"Ми хочемо показати хороший і змістовний футбол. Не тільки сидіти в штрафному майданчику і чекати фінального свистка. Постараємося показати свою силу. Багато наших уболівальників з Волочиська приїде підтримати нас і ми хочемо спробувати створити для них чудо", - сказав Курило.