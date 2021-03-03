Манчестер Сіті повторив рекорд Арсенала в АПЛ

Манчестер Сіті здобув 21 перемогу у всіх турнірах

Манчестер Сіті розгромив Вулвергемптон з рахунком 4:1 у матчі 29 туру чемпіонату Англії.

Про це повідомляє Opta.

Таким чином, підопічні Жузепа Гвардіоли добилися 21-ої перемоги поспіль в поточному сезоні у всіх турнірах.

Крім того, це був 19-й поспіль матч в чемпіонаті Англії, під час якого Ман Сіті ні хвилини не поступався в рахунку. "Місцяни" повторили рекорд Арсенала, встановлений в проміжку між груднем 1998 і травнем 1999 го років.

В останній раз Манчестер Сіті програвав Тоттенгему, у матчі який відбувся 21 листопада 2020 року.