У Реалі готові влітку відпустити Варана

У Варана залишилося півтора року за контрактом

Центральний захисник Реала Рафаель Варан може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

У Мадриді песимістично оцінюють шанси підписати з французом новий контракт. Гравець вважає, що різниця між його окладом і зарплатами інших лідерів Реала надто велика.

Оскільки у Варана залишилося півтора року за контрактом, Реал спробує продати його вже наступного літа, щоб не втратити гроші.

МЮ вже намагався підписати Варана за 100 млн фунтів влітку 2018-го, але отримав відмову. При цьому червоні дияволи все ще зацікавлені у французові, якого вважають ідеальним напарником для Гаррі Магвайра.

27-річний Варан грає за Реал з 2011 року і вже провів за клуб 351 матч (17 голів), чотири рази вигравши Лігу чемпіонів.

Раніше, Реал наблизився до трансферу Мбаппе.