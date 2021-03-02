Арсенал готовий продати Ляказетта

Французький форвард може змінити клуб влітку

Александер Ляказетт може покинути Арсенал в кінці сезону.

Про це повідомляє Football London.

Лондонський клуб готовий розглянути гідні пропозиції по французькому форварду.

Головним претендентом на підписання Ляказетта вважається Монако. Контракт гравця з Арсеналом діє до літа 2022 року, трансферна вартість оцінюється в 35 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні на рахунку Ляказетта 11 голів і 3 асисти в 30 матчах за Арсенал у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що наставник Арсенала Мікель Артета може отримати запрошення від Барселони.