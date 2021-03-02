Каштру анонсував ротацію в матчі Кубка України

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру планує ротацію в матчі 1/4 фіналу Кубка України проти Агробізнеса.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Коли береш участь в декількох змаганнях, часу для тренувань менше. Ми намагаємося відновлювати футболістів від матчу до матчу, пам'ятаючи, що в суботу у нас наступний поєдинок чемпіонату.

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Постаралися підготувати команду до завтрашньої кубкової гри. Налаштовані пройти далі, хлопці повністю готові. Сподіваємося провести хороший матч. Кубок України – одна з наших цілей, ми хочемо його завоювати. Безсумнівно, завтра проведемо кілька змін, але це буде найсильніший склад, на нашу думку, на цю конкретну гру", – розповів Каштру.