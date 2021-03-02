Найближчим часом очікуються офіційні результати розгляду позову УАФ, яка оскаржувала в Спортивному арбітражному суді технічну поразку в матчі Ліги націй від Швейцарії:

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

"Для тих, хто очікує позитивних новин з Лозаннського CAS. Судячи з усього, можна сумно видихнути. Фінансовий департамент УАФ достроково провів розрахунок зі швейцарською юридичною компанією Kellerhars Carrard, що представляла інтереси Асоціації в суперечці з УЄФА.

За нашою інформацією, виплачена сума без преміальних бонусів, що мали бути за перемогу в процесі. Іншими словами, в найближчі тижні варто очікувати офіційної частини резолютивної рішення CAS. І воно на користь УЄФА", - йдеться в повідомленні.