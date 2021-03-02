Челсі підготувало 100 млн євро на трансфер Санчо

Джейдона Санчо може покинути Боруссію

Челсі має намір викупити контракт 20-річного англійського вінгера дортмундської Боруссії Джейдона Санчо.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Лондонці готові віддати за футболіста 100 млн євро.

Санчо виступає за Боруссію з літа 2017 року після переходу з Манчестер Сіті за 8 млн євро. У поточному сезоні Джейдон провів за німецький клуб 30 матчів у всіх турнірах, де забив 11 м'ячів і віддав 16 результативних передач.

Контракт Санчо з Боруссією розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, Боруссія назвала ціну Санчо.