Челсі підготувало 100 млн євро на трансфер Санчо

Джерело - sport.ua.
Челсі має намір викупити контракт 20-річного англійського вінгера дортмундської Боруссії Джейдона Санчо.
Про це повідомляє Transfermarkt.
Лондонці готові віддати за футболіста 100 млн євро.
Санчо виступає за Боруссію з літа 2017 року після переходу з Манчестер Сіті за 8 млн євро. У поточному сезоні Джейдон провів за німецький клуб 30 матчів у всіх турнірах, де забив 11 м'ячів і віддав 16 результативних передач.
Контракт Санчо з Боруссією розрахований до літа 2023 року.
Нагадаємо, Боруссія назвала ціну Санчо.