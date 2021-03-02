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Роналду - найкращий гравець лютого в Серії А

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У Серії А визначили найкращого гравця лютого
Роналду - найкращий гравець лютого в Серії А
#Лукаку, #Інтер, #Серія А

Джерело - Чемпіон.

Форвард Інтера Ромелу Лукаку визнаний найкращим гравцем місяця в Серії А.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Бельгієць забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі в 4 матчах у лютому.

Лукаку з 18 голами посідає друге місце в списку бомбардирів Серії А, на один м'яч відстаючи від Роналду.

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