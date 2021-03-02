Джерело - Чемпіон.
Форвард Інтера Ромелу Лукаку визнаний найкращим гравцем місяця в Серії А.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Бельгієць забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі в 4 матчах у лютому.
Лукаку з 18 голами посідає друге місце в списку бомбардирів Серії А, на один м'яч відстаючи від Роналду.
Un mese da gigante ⚫️🔵— Lega Serie A (@SerieA) March 2, 2021
🔹Efficienza Tecnica del 97%
🔹Sfiora il 99% di Efficienza Fisica
🔹Ottima proprietà di palleggio (K-Pass 96%)
🔹Scelte di gioco ottimali: K-Solution al 93% e K-Movement al 95%@RomeluLukaku9 è l'MVP della #SerieATIM di Febbraio!https://t.co/ltkyJ1j9kI pic.twitter.com/xRcL2K4q62