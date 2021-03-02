Кучер відреагував на ідею відродження Металіста

Головний тренер харківського Метала Олександр Кучер відреагував на інформацію про відродження Металіста на базі Метала.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Це приємно чути, і заяви були, але ніякої певної розмови у мене не було з Ярославським. Так що хлопців заспокоюємо, щоб не хапали зірок з неба, продовжували працювати в тому ж дусі. Це нас не стосується, ми працюємо і продовжуємо працювати. У нас амбіції перемагати в кожній грі", - сказав Кучер.