Шумський спростував звільнення з ФК Львів через мовний скандал

Екстренера Львова Віталія Шумського відправили у відставку не через мовний скандал.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Так, дійсно у нас відбулася розмова з керівництвом, подякували один одному за роботу. Більш предметно звертайтеся до керівництва клубу. Було прийнято рішення припинити співпрацю за обопільною згодою сторін.

Важливо: Копієвський показав Шумському жовту картку за те, що він сказав четвертого арбітра говорити українською мовою

Ніхто мені за мовний скандал нічого не говорив. Я взагалі не розумію, чому всі так роздули цю ситуацію. В першу чергу, в тій ситуації я хотів сказати про футбольних правилах і про те, за що дають жовті картки ", - сказав Шумський.