Неймар пропустить матч-відповідь проти Барселони

Неймар продовжує відновлюватися від травми

Неймар не встигне відновитися до поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це повідомляє GetFrencFootballNews.

Неймар отримав пошкодження в матчі Кубка Франції проти Кана (1:0), який пройшов на початку лютого, і поки що відновлюється.

Бразилець пошкодив м'яз лівої ноги, через що не зміг продовжити матч і покинув поле на 60-й хвилині.

У нинішньому сезоні 29-річний бразилець провів 18 поєдинків, в яких забив 13 голів і віддав 6 результативних передач.

Відзначимо, що в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Камп Ноу Парі Сен-Жермен виграв з рахунком 4:1.