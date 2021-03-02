 Неймар пропустить матч-відповідь проти Барселони | Футбол | Champion.com.ua
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Неймар пропустить матч-відповідь проти Барселони

Сьогодні 10:59 89 0
Неймар продовжує відновлюватися від травми
Неймар пропустить матч-відповідь проти Барселони
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - football.ua.

Неймар не встигне відновитися до поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це повідомляє GetFrencFootballNews.

Неймар отримав пошкодження в матчі Кубка Франції проти Кана (1:0), який пройшов на початку лютого, і поки що відновлюється.

Бразилець пошкодив м'яз лівої ноги, через що не зміг продовжити матч і покинув поле на 60-й хвилині.

У нинішньому сезоні 29-річний бразилець провів 18 поєдинків, в яких забив 13 голів і віддав 6 результативних передач.

Відзначимо, що в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Камп Ноу Парі Сен-Жермен виграв з рахунком 4:1.

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