Олег Романцев переніс інфаркт

Колишній головний тренер московського Спартака та збірної Росії Олег Романцев переніс інфаркт та був прооперований.

Про це повідомляє пресслужба Спартака.

У клубі заявили, що 67-річного Романцева госпіталізували через проблеми із серцем. Його було успішно прооперовано, тренер почувається добре.

Олег Романцев грав за Спартак з 1976 по 1983 рік. Тренував московську команду з 1989 по 1995 рік та з 1997 по 2003 рік. Став одним із найуспішніших тренерів в історії клубу, він виводив спартаківців до півфіналу Кубка чемпіонів, Кубка УЄФА та Кубка кубків.

У 1994 – 1996 та 1998 – 2002 роках тренував збірну Росії.