Циганик: Ярославський хоче очистити бренд Металіст

На сьогоднішній момент є рішення про конфіскацію усього майна Курченка та бренду Металіст.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Зараз Олександр Ярославський виступив як вболівальник. На сьогоднішній момент є рішення про конфіскацію усього майна Курченка та бренду Металіст. Зараз головна мета - очистити сам бренд Металіст. Щоб він не був заплямований боргами, судовими справами.

Як це все відбуватиметься? Зараз працює група юристів над тим, щоб очистити бренд. Ярославський очолив цю історію, його підтримав фанатський рух. Знаючи Ярославського, він що говорить - те і робить. Якими шляхами, як саме та як довго? От саме зараз малюється увесь цей процес.

Ярославський не має права займатися футболом до 2023-го року? Я ніде не бачив такої офіційної інформації. Я сумніваюся, що якийсь папір існує. Можливо, була якась усна домовленість між ним і Курченком. Але це більше розповсюджується на професійний футбол. Зараз не можна сказати, що Ярославський відсьогодні займатиметься професійним футболом.

Сьогодні найголовніше - очистити бренд Металіст. І вже потім можна буде щось будувати навколо нього.

Ярославський зараз зранку до вечора займається саме цією історією. Поки що, більше як вболівальник", - сказав Циганик.