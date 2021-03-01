Інгулець дозаявив двох легіонерів

Джерело - sport-kr.com.ua.
Інгулець дозаявив двох захисників Хенноса Асмелаша і Мохамеда Алі Салема.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
21-річний Асмелаш останнім часом виступав за Осс з Другого дивізіону Нідерландів. Раніше нідерландець грав за Ден Хаг.
25-річний тунісець Салем виступав на батьківщині за Беджі і Метлауі. У першій частині нинішнього сезону він зіграв 11 матчів у Вищій лізі Тунісу.
Після 16 турів Інгулець займає передостаннє місце в Favbet Лізі. У наступному матчі команда Сергія Лавриненка зіграє з Колосом.
Нагадаємо, Десна розгромила Інгулець.