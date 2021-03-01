Інгулець дозаявив двох легіонерів

Команда з Петрового підсилила захист

Інгулець дозаявив двох захисників Хенноса Асмелаша і Мохамеда Алі Салема.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

21-річний Асмелаш останнім часом виступав за Осс з Другого дивізіону Нідерландів. Раніше нідерландець грав за Ден Хаг.

25-річний тунісець Салем виступав на батьківщині за Беджі і Метлауі. У першій частині нинішнього сезону він зіграв 11 матчів у Вищій лізі Тунісу.

Після 16 турів Інгулець займає передостаннє місце в Favbet Лізі. У наступному матчі команда Сергія Лавриненка зіграє з Колосом.

Нагадаємо, Десна розгромила Інгулець.