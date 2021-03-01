Зоря припинила співпрацю з півзахисником

Угода розірвана за обопільною згодою сторін

Півзахисник Зорі Ігор Чайковський залишив луганський клуб.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розірвана за обопільною згодою сторін.

У нинішньому сезоні Прем'єр-ліги 29-річний Чайковський виходив на поле двічі на заміни, провівши на полі 13 хвилин. Результативними діями футболіст не відзначився.

Нагадаємо, що в складі Зорі Ігор провів 141 матч, в яких забив три голи та зробив чотири результативні передачі. Він також виступав за Маріуполь і російський Анжи.

Раніше, Зоря підписала ганського нападника.