Зоря припинила співпрацю з півзахисником

Джерело - UA-Football.
Півзахисник Зорі Ігор Чайковський залишив луганський клуб.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода розірвана за обопільною згодою сторін.
У нинішньому сезоні Прем'єр-ліги 29-річний Чайковський виходив на поле двічі на заміни, провівши на полі 13 хвилин. Результативними діями футболіст не відзначився.
Нагадаємо, що в складі Зорі Ігор провів 141 матч, в яких забив три голи та зробив чотири результативні передачі. Він також виступав за Маріуполь і російський Анжи.
Раніше, Зоря підписала ганського нападника.