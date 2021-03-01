Попов повернеться через два тижні, Бурда пропустить півроку – лікар Динамо

У Динамо вказали на ситуацію в лазареті і терміни відновлення травмованих гравців.

Про це розповів головний лікар першої команди киян Андрій Шморгун

"У Дениса Попова травма литкового м'яза, він знаходиться на лікуванні. Для одужання йому знадобиться як мінімум три тижні. Беньямін Вербич продовжує відновлення після ушкодження м'яза задньої поверхні стегна. Динаміка реабілітації позитивна, але про конкретні терміни поки рано говорити.

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Денис Гармаш відновлюється після запалення ахіллового сухожилля, вже почав бігову роботу. У нього хороша динаміка, все йде за планом. А Клейтон, у свою чергу, вже повернувся до занять у загальній групі.

Володимир Костевич, у якого травма хрестоподібної зв'язки, на цей час продовжує реабілітацію в Польщі. До України він повернеться вже коли зможе приступити до бігової роботи. А що стосується Микити Бурди, то в січні йому зробили повторну операцію на ахіллі. Термін відновлення після такого втручання тривалий - близько півроку", - розповів Шморгун.