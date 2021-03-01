Маліновський: Тренування Гасперіні важчі, чим вивчення італійської

Джерело - tribuna.com.
Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський оцінив перемогу над Сампдорією.
Про це розповів сам футболіст.
"Отримав відмінну передачу від Мюріеля, було багато простору, тому я вирішив пробити. Це був хороший, важливий гол, тому що забитий наприкінці тайму. Для нас це хороший результат.
Ми втратили очки в Генуї проти Сампдорії в першому колі. Проти них завжди важко грати, тому що вони фізично сильні. Проти таких команд потрібно грати технічно, шукати простір.
Вам важче вчити італійську мову або тренуватися у Гасперіні? Думаю, на тренуваннях важче. Я тут вже давно, мені потрібно ще трохи підучити мову, - сказав Маліновський.
Нагадаємо, гол Маліновського допоміг Аталанті перемогти Сампдорію у 24 турі Серії А.