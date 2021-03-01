Вернидуб: Гол Шахтарю – це повністю заслуга Аллах'яра

Джерело - footballua.tv.
Лідер Зорі Віталій Вернидуб на тренуваннях практикує стиль Ібрагімовича.
Про це розповів сам гравець.
"Ми дуже задоволені перемогою. Не все вдавалося, плюс вилучення вплинуло. Шахтар – хороша команда, тиснула, контролювала м'яч. Нам пощастило забити наприкінці.
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Я не сказав би, що ми сильно розраховували на перемогу. Гол – це повністю заслуга Аллах'яра. Блискуче зіграв, протягнув, це його заслуга.
Мій удар? Удари скорпіона трапляються у мене на тренуваннях. Сподіваюся, що можу забити так з гри", – сказав Вернидуб.
Нагадаємо, Зоря вирвала перемогу у Шахтаря у 16 турі УПЛ.