Вернидуб: Гол Шахтарю – це повністю заслуга Аллах'яра

Лідер Зорі Віталій Вернидуб на тренуваннях практикує стиль Ібрагімовича.

Про це розповів сам гравець.

"Ми дуже задоволені перемогою. Не все вдавалося, плюс вилучення вплинуло. Шахтар – хороша команда, тиснула, контролювала м'яч. Нам пощастило забити наприкінці.

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Я не сказав би, що ми сильно розраховували на перемогу. Гол – це повністю заслуга Аллах'яра. Блискуче зіграв, протягнув, це його заслуга.

Мій удар? Удари скорпіона трапляються у мене на тренуваннях. Сподіваюся, що можу забити так з гри", – сказав Вернидуб.