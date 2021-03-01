 Вернидуб: Гол Шахтарю – це повністю заслуга Аллах'яра | Футбол | Champion.com.ua
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Вернидуб: Гол Шахтарю – це повністю заслуга Аллах'яра

Сьогодні 09:15 862 0
Віталій Вернидуб прокоментував матч проти Шахтаря
Вернидуб: Гол Шахтарю – це повністю заслуга Аллах'яра
#Зоря, #Шахтар

Джерело - footballua.tv.

Лідер Зорі Віталій Вернидуб на тренуваннях практикує стиль Ібрагімовича.

Про це розповів сам гравець.

"Ми дуже задоволені перемогою. Не все вдавалося, плюс вилучення вплинуло. Шахтар – хороша команда, тиснула, контролювала м'яч. Нам пощастило забити наприкінці.

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Я не сказав би, що ми сильно розраховували на перемогу. Гол – це повністю заслуга Аллах'яра. Блискуче зіграв, протягнув, це його заслуга.

Мій удар? Удари скорпіона трапляються у мене на тренуваннях. Сподіваюся, що можу забити так з гри", – сказав Вернидуб.

Нагадаємо, Зоря вирвала перемогу у Шахтаря у 16 турі УПЛ.

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