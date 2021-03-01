Скрипник: Сам здивувався, що Зоря вибігла в контратаку

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник оцінив перемогу над Шахтарем у матчі 16-го туру УПЛ.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Не кожен день перемагаєш Шахтар у Києві. Ми дуже задоволені. Так, я сам здивувався, що ми, ще й бувши вдесятьох, вибігли в контратаку. Не просто на збереження рахунку зіграли, намагаючись десь у прапорця м'яч притримати. Тільки комплімент гравцям!

Шахтар – це наш флагман разом з Динамо, є чому повчитися. Ми терпіли, чекали свого шансу. Грали вперед, як дозволяв суперник. З тим досвідом, який отримали восени, з топовими командами грали, всі розуміють, що треба починати з неприємного – м'яч відбирати, кожну ситуацію виконувати на 100%, брати участь в єдиноборствах.

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Які були установки після вилучення Жуніньо? Бігти вперед, або що? Ні, звичайно, тягнули, щоб хоча б внічию зіграти. Але ще раз кажу: комплімент гравцям. Аллах'яр у моменті розібрався: пробіг, подивився, віддав. Іванисеня зробив ривок на 40 метрів на повній швидкості, вірив, що йому дадуть. Дуже приємно. За фактом, заміна спрацювала", - розповів Скрипник.