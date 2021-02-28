Металіст міг придбати Коноплянку за 15 млн

Півзахисник донецького Шахтаря свого часу міг перейти з Дніпра до Металіста за 15 мільйонів.

Про це розповів колишній спортивний директор харківського клубу Євгеній Красніков.

"Тоді було практично неможливо взяти хорошого українця. Я точно знаю, що Олександр Ярославський пропонував 15 мільйонів за Коноплянку. Він розмовляв з Ігорем Коломойським. Також ми розкрили Дениса Олійника. Просто він сам виявив бажання піти, про що потім дуже шкодував", - сказав Красніков.