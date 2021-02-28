 Тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ібрагімович розкритикував Леброна за політичні заяви, Джеймс відповів. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ібрагімович розкритикував Леброна за політичні заяви, Джеймс відповів

Сьогодні 10:09 248 0
Тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ібрагімович розкритикував Леброна за політичні заяви, Джеймс відповів

Відомий шведський футболіст, нападник Мілана Златан Ібрагімович публічно розкритикував зірку НБА Леброна Джеймса за його активну політичну позицію. Шведський бомбардир закликав баскетболіста займатися своєю справою і не лізти в політику. Леброн відповів Златану.

"Леброн один з найкращих у своїй справі, але я не люблю, коли люди з високим статусом намагаються лізти в політику. Роби те, в чому ти хороший. Я граю в футбол, тому що я в цьому - найкращий. Я не лізу в політику. Був би політиком - займався б політикою. Коли люди стають відомими, вони роблять цю помилку. Просто роби те, в чому хороший, тримайся подалі від політики", - сказав Ібрагімович.

Пізніше Леброн Джеймс заявив, що не перестане висловлюватися про політику.

"Я ніколи не замовкну. Я продовжу говорити про те, що неправильно. Я говорю про свій народ, про соціальну несправедливість, расизм, рівність й інші важливі речі. Людям потрібен голос. Я ніколи не буду займатися лиш спортом, оскільки розумію, наскільки сильний мій голос", - сказав Джеймс.

 

На сторону Джеймса також заступився колишній учасник Матчу зірок НБА, Берон Девіс, який назвав Ібраімовіча тупим.

"Златане, тримайся подалі від Лос-Анджелеса. Ти, до біса, тупий. Нехай Король говорить", - написав Девіс в Twitter.

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