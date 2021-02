Відомий шведський футболіст, нападник Мілана Златан Ібрагімович публічно розкритикував зірку НБА Леброна Джеймса за його активну політичну позицію. Шведський бомбардир закликав баскетболіста займатися своєю справою і не лізти в політику. Леброн відповів Златану.

"Леброн один з найкращих у своїй справі, але я не люблю, коли люди з високим статусом намагаються лізти в політику. Роби те, в чому ти хороший. Я граю в футбол, тому що я в цьому - найкращий. Я не лізу в політику. Був би політиком - займався б політикою. Коли люди стають відомими, вони роблять цю помилку. Просто роби те, в чому хороший, тримайся подалі від політики", - сказав Ібрагімович.

Пізніше Леброн Джеймс заявив, що не перестане висловлюватися про політику.

"Я ніколи не замовкну. Я продовжу говорити про те, що неправильно. Я говорю про свій народ, про соціальну несправедливість, расизм, рівність й інші важливі речі. Людям потрібен голос. Я ніколи не буду займатися лиш спортом, оскільки розумію, наскільки сильний мій голос", - сказав Джеймс.

LeBron James responds to Zlatan’s statement on staying out of politics.



"There’s no way I would ever just stick to sports because I understand how this platform and how powerful my voice is." – @KingJames



🎥: @SpectrumSN pic.twitter.com/CPHWkXQaPU