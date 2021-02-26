Едін Джеко отримав травму

Нападник Роми Едін Джеко отримав травму в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Браги (3:1).

Про це повідомляє Calciomercato.

Після гри 34-річний боснієць пройшов медичне обстеження, яке виявило пошкодження привідного м'яза лівого стегна.

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Через травму Джеко пропустить приблизно два тижні. Він не зможе допомогти своїй команді в матчах Серії А проти Мілана, Фіорентини і Дженоа. Під питанням його участь в грі проти Шахтаря в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

Перший матч Рома - Шахтар відбудеться 11 березня в Італії, а матч-відповідь - 18 березня у Києві.

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