 Десна - Інгулець 3:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Десна - Інгулець 3:0. Огляд матчу

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Огляд матчу Десна - Інгулець
Десна - Інгулець 3:0. Огляд матчу
#Десна

Джерело - Чемпіон.

У 16 турі УПЛ Десна обіграла Інгулець.

Чемпіонат України - УПЛ
16 тур, 26 лютого

Десна - Інгулець 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Тотовицький, 2:0 - 57 Гітченко, 3:0 - 84 Єрмаков

Десна: Паст, Конопля, Гітченко, Тамм, Мостовий (Сухоцький 90), Огіря (Дем'яненко 90+2), Білошевський (Єрмаков 70), Тотовицький (Чепурненко 90), Картушов, Гуцуляк, Будківський (Діма 90).

Інгулець: Кринський, Балан, Ковальов, Павлов, Синьогуб, Запорожець, Шишка, Бартулович (Мкомола 79), Козак (Коваленко 79), Щедрий (Білоцерківець 86), Плохотнюк.

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