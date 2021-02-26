Гуцуляк та Білошевський вийдуть у стартовому складі Десни на матч з Інгульцем

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 лютого, відбудеться матч 16-го туру УПЛ Десна - Інгулець.
Матч відбудеться у Києві. Початок о 19:00.
Стартові склади команд:
Десна: Паст, Тамм, Огіря, Тотовицький, Картушов, Гітченко, Білошевський, Мостовий, Гуцуляк, Конопля, Будківський
Запасні: Литовка, Полегенько, Єрмаков, Діма, Арвеладзе, Чепурненко, Демяненко, Сухоцький, Дегтярьов
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Інгулець: Кринський, Запорожець, Козак, Бартуловіч, Павлов, Плохотнюк, Шишка, Балан, Щедрий, Ковальов, Синьогуб
Запасні: Малиш, Сейтхалілов, Мкомола, Білоцерковець, Квасний, Коваленко