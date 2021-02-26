Названо найкращого гравця тижня в Лізі Європи

Обамеянг провів результативний матч

Нападник лондонського Арсеналу П'єр-Емерік Обамеянг визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі Європи.

Про це повідомєя пресслужба УЄФА

Форвард оформив дубль в матчі-відповіді 1/16 фіналу турніру з Бенфікою (3:2).

У числі кандидатів на це звання також були півзахисник Тоттенгема Деле Аллі, нападник Рейнджерс Альфредо Морелос, а також воротар Мольде Андреас Лінде.

Кращим футболістом минулого тижня в Лізі Європи УЄФА став атакувальний півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш.