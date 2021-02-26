Колишній нападник збірної Бразилії Роналдо Луїс Назаріу ді Ліма (Роналдо) був досконалим гравцем.

Про це заявив нападник Мілана Златан Ібрагімович.

"Не думаю, що Феномену Роналдо потрібна додаткова характеристика. Він був досконалим гравцем.

Я завжди кажу: є люди, які грають в футбол, а є люди, які і є футбол. Для мене він і є футбол.

Всі хотіли грати як він, все хотіли стати їм. Він повністю змінив футбол своїм рухом, своїми переступання, своїм дриблінгом, який я називаю "змійкою".

Для мене він, а не хтось інший, кращий гравець в історії футболу", - заявив Ібрагімович.