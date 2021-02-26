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Ібрагімович: Роналдо і є футбол, всі хотіли грати як він

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Шведський нападник назвав найкращого гравця в історії футболу
Ібрагімович: Роналдо і є футбол, всі хотіли грати як він
#Ібрагімович, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник збірної Бразилії Роналдо Луїс Назаріу ді Ліма (Роналдо) був досконалим гравцем.

Про це заявив нападник Мілана Златан Ібрагімович.

"Не думаю, що Феномену Роналдо потрібна додаткова характеристика. Він був досконалим гравцем.

Я завжди кажу: є люди, які грають в футбол, а є люди, які і є футбол. Для мене він і є футбол.

Всі хотіли грати як він, все хотіли стати їм. Він повністю змінив футбол своїм рухом, своїми переступання, своїм дриблінгом, який я називаю "змійкою".

Для мене він, а не хтось інший, кращий гравець в історії футболу", - заявив Ібрагімович.

Раніше Мілан підшукав заміну Ібрагімовичу.

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