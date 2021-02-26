Денисов: Ярославський не має права займатися футболом до 2023 року

Бізнесмен Олександр Ярославський не дає грошей на розвиток Металіста 1925 і Металу.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Ця тема буде досить тривалою. Це не робиться швидко, щоб взяти і повернути той самий Металіст. Це не диво.

Ярославський не сказав, що візьме один з чинних клубів. Він не сказав, що повертається в футбол, він заявив, що хоче відродити той самий Металіст. Що таке "той самий Металіст? В першу чергу, мова йде про те, щоб викупити і повернути у власність інтелектуальні права - емблема, кольори, шрифт. Це основне, це історія, це коріння того самого "Металіста". Без цієї емблеми Ярославський не хоче чути ні про що інше. Він хоче з цього почати.

Його підтримав керівник нашого футболу Андрій Павелко, який з радістю сприйняв таке рішення. Найголовніше - його підтримали ті, до кого звертався Олександр Ярославський. Це можновладці. Зокрема, в.о. мера Харкова Ігор Терехов. Якщо Терехову вдасться повернути у власність Ярославського емблему Металіста, він в очах харків'ян підніме собі бали.

Я спілкувався зі Стороженком і Красніковим. І перший, і другий знайшли можливість фінансування цих клубів. Якщо говорити про Краснікова, я кілька разів у нього перепитував і він підтвердив, що на сьогодні ФК Метал він повністю фінансує сам. Це точна інформація. Ярославський не дає грошей на розвиток Металіста 1925 і Металу.

Чому Ярославський так довго мовчав? Насправді між ним і Сергієм Курченком, якому він продав клуб, була підписана угода, згідно з якою Олександр Ярославський не має права займатися футбольною діяльністю до 2023 року включно.

Ярославський продав Металіст за 130 мільйонів доларів. Повертаючи емблему, він зовсім не забирає її у Курченка. Вся інтелектуальна власність давно відсуджена Україною у Курченка і знаходиться у державній власності. Головне питання - як вибудувати відносини з державними органами, щоб отримати емблему назад? Цілком ймовірно, буде якась ціна, яку потрібно буде заплатити за емблему. Є чутки, що Ярославський розвиватиме Металіст на базі ФК Метал", - зазначив Денисов.