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Циганков: У нас не було багато моментів, але свій ми реалізували

Сьогодні 14:37 230 0
Лідер киян прокоментував про перемогу над Брюгге
Циганков: У нас не було багато моментів, але свій ми реалізували
#Циганков, #Динамо

Джерело - ТК Футбол.

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи з Динамо гравці Брюгге грав у відкритий футбол.

Про це заявив півзахисник киян Віктор Циганков.

"Бельгійський чемпіонат славиться відкритим футболом. Брюгге не сидів ззаду. Суперник давав грати та грав сам. Цікава команда. Добре, що провели такі матчі. Для нашої команди це великий досвід на майбутнє. У Києві Брюгге створив один або два моменти та забили. Сьогодні у нас не було так багато моментів, але свій ми реалізували. Вітаю команду і фанатів Динамо, - сказав Циганков.

Відзначимо, що Віктор віддав гольовий пас на Віталія Буяльського під час взяття воріт бельгійців.

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