Лунін хоче залишити Реал

Український воротар розуміє, що не має майбутнього в Мадриді

Воротар Реала і збірної України Андрій Лунін в найближче літнє трансферне вікно бажає домогтися остаточного відходу з мадридського клубу.

Про це повідомляє Fichajes.net.

У нинішньому сезоні 22-річний страж воріт провів лише один матч за "Реал" в Кубку Іспанії, а весь інший час залишається за спиною бельгійця Тібо Куртуа. Відзначається, що Лунін усвідомлює, що виграти конкуренцію у більш досвідченого і відомого воротаря в Реалі у нього не вийде, а тому твердо націлений залишити клуб.

У Реал Лунін перейшов влітку 2018 року, проте до нинішнього сезону грав на правах оренди за інші команди - Леганес, Вальядолід та Ов'єдо.

Раніше повідомлялося, що Реал вже почав підшукувати наступника для Луніна на роль резервного воротаря, розуміючи, що українець може покинути клуб.