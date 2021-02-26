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Лунін хоче залишити Реал

Сьогодні 10:54 1427 0
Український воротар розуміє, що не має майбутнього в Мадриді
Лунін хоче залишити Реал
#Лунін, #Реал

Джерело - Sport.ua.

Воротар Реала і збірної України Андрій Лунін в найближче літнє трансферне вікно бажає домогтися остаточного відходу з мадридського клубу.

Про це повідомляє Fichajes.net.

У нинішньому сезоні 22-річний страж воріт провів лише один матч за "Реал" в Кубку Іспанії, а весь інший час залишається за спиною бельгійця Тібо Куртуа. Відзначається, що Лунін усвідомлює, що виграти конкуренцію у більш досвідченого і відомого воротаря в Реалі у нього не вийде, а тому твердо націлений залишити клуб.

У Реал Лунін перейшов влітку 2018 року, проте до нинішнього сезону грав на правах оренди за інші команди - Леганес, Вальядолід та Ов'єдо.

Раніше повідомлялося, що Реал вже почав підшукувати наступника для Луніна на роль резервного воротаря, розуміючи, що українець може покинути клуб.

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